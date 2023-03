Lamborghini, Winkelmann: "Superati i 2 mld di fatturato. Il 2022 anno record"

Lamborghini, Winkelmann: "Entro il 2024 l'intera gamma ibrida"

Lamborghini festeggia per un 2022 da record. "Una crescita senza fine – esulta l'ad Stephan Winkelmann intervistato da Qn – dal 2017 è raddoppiato il giro d'affari dell'azienda che compie 60 anni. Delle 9.233 vetture consegnate, più della metà sono suv Urs. Nel 2028 avremo il primo modello elettrico: una GT 2+2. E anche per il 2022, possiamo confermare con orgoglio il raggiungimento di obiettivi di altissimo livello. Questi numeri arrivano in un anno molto importante per l’azienda, che coincide con l’anniversario dei 60 anni dalla nascita". A Sant’Agata Bolognese è festa grande: il 2022 è stato l’anno dei record assoluti: 9.233 auto consegnate e un incremento del 56% del risultato operativo rispetto al 2021.

Il fatturato ha supertato i 2 miliardi. Ed è solo l’inizio perché il 2023 porterà un’altra rivoluzione: "Rappresenterà – spiega ancora Winkelmann – un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo la possibilità di focalizzarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci consente di proiettarci ai traguardi futuri con fiducia e tranquillità. Un momento di grande valore per Lamborghini che, continuando a perseguire questo percorso di crescita, resterà nella storia".