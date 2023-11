Lamponi, non si butta via nulla: gli scarti diventano principi attivi anti-age

Lamponi, il progetto "circolare" di Rigoni e HöbePergh per rigenerare gli scarti

Chi ha detto che gli scarti degli alimenti sono destinati solo alla spazzatura? In Veneto hanno trovato un metodo per rigenerare anche le parti meno "pregiate" trasformandole in prodotti per la cura del corpo dalle proprietà antiossidanti. Le protagoniste di questo processo innovativo sono Rigoni, specializzata nelle confetture biologiche e HöbePergh, brand di cosmetici naturali di nicchia, di fascia alta e sostenibili, realizzati con erbe officinali selvatiche della zona di Asiago.

Come riporta la testata ItaliaOggi, l’operazione di economia circolare prevede la trasformazione degli scarti di lavorazione dei lamponi che derivano dalla produzione di confetture Rigoni in un principio attivo biologico e sostenibile denominato Wildaros, utile a HöbePergh per produrre una linea innovativa di prodotti per la cura e l’igiene del corpo: il doccia schiuma Red Wild Body Wash e il bagno doccia aromatico Wood Moss Body Wash.

A rendere possibile questo progetto è il processo di riciclo, messo a punto dalla società veneziana PlantaRei Biotech, che si occupa nello specifico di ricavare i principi attivi da piante e scarti di frutti, attraverso l’utilizzo di biotecnologie. La partnership è nata solo 6 mesi fa e, complice il successo che sta riscontrando, vedrà presto l’introduzione di un altro frutto dal forte effetto anti-età, il mirtillo rosso, con cui HöbePergh potrà ampliare la sua gamma di prodotti cosmetici per la cura della pelle.