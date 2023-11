"La passion de Dodin Bouffant", film sull'amore in cucina candidato all'Oscar

La passion de Dodin Bouffant è il nuovo film di Trần Anh Hùng con Benoît Magimel e Juliette Binoche, candidato all'Oscar 2024 come miglior film straniero

La passion de Dodin Bouffant è l'ultimo film del regista Trần Anh Hùng che debutterà nelle sale italiane l'8 novembre 2023 e racconta con passione un amore nato tra i fornelli. La pellicola è un adattamento del libro "La vie et la passion de Dodin-Bouffant, Gourmet" del romanziere e scrittore di gastronomia Marcel Rouff ed è ambientato nella campagna della Francia meridionale alla fine del XIX secolo.

La storia è quella di Dodin Bouffant (Benoît Magimel), definito "Il Napoleone della gastronomia" e della cuoca Eugénie (Juliette Binoche) di cui si innamora. Lei però si rifiuta di sposarlo per dividere la sfera personale da quella professionale. Il regista per tutte le scene che vedono la preparazione di ricette si è avvalso della consulenza dello Pierre Gagnaire con 3 Stelle Michelin.

Alcuni critici affermano che quasi si arriva a sentire il sapore dei piatti, talmente le riprese sono realistiche. Si tratta di una caratteristica della narrazione ultra-sensoriale utilizzata da Hùng anche in altri film come Il profumo della papaya verde, candidato agli Oscar del 1993 come miglior film straniero.

"Nel libro ci sono alcune magnifiche pagine sull'arte della cucina e del cibo. Io ho raccontato la storia che in realtà precede il libro: ovvero la storia d'amore tra Eugénie e Dodin. Nel mio film ho voluto trovare un equilibrio tra questi due aspetti. Volevo rappresentare una storia parallela nella quale fosse privilegiata l'arte della cucina", ha dichiarato Hùng durante la conferenza stampa a Cannes.

La passion de Dodin Bouffant è stato presentato in anteprima vincendo il premio per la miglior regia ed è ufficialmente il candidato per la Francia come miglior film straniero agli Oscar 2024.