Lapo Elkann alla guida della Fondazione Specchio dei Tempi. E Stellantis...

Fondazione Specchio dei Tempi, svolta per la famiglia Elkann: Lapo alla guida

Lapo Elkann alla guida del mecenatismo di famiglia. Il nipote dell’Avvocato è stato designato come vertice della Fondazione Specchio dei Tempi. Il fratello John, invece, già presidente di Stellantis, ha assunto la presidenza di un comitato esecutivo per "un maggiore coordinamento del forte impegno nelle diverse iniziative che la Famiglia Agnelli promuove nell’arte, nell’istruzione, nella salute e nel sociale, con un focus particolare su Torino".

Scendendo nei dettagli, riporta Torino Cronaca, il consiglio di amministrazione della Fondazione ha nominato consigliere delegato Andrea Gavosto, direttore anche della Fondazione Agnelli, mentre sono stati confermati Mario Barbuto, Roberto Bellato, Lavinia Borromeo (moglie di John Elkann), Angelo Cappetti, Franca Fagioli, Anna Ferrino, Andrea Malaguti, Tiziana Nasi, Lodovico Passerin d’Entrèves.

Una svolta, questa, per la fondazione torinese, che vede per la prima volta un erede diretto dell’Avvocato alla guida. Difficile non notare come questa scelta arrivi proprio a ridosso delle tensioni derivate dalle difficili condizioni degli stabilimenti di Stellantis, Mirafiori tra tutti.

L'attività pluridecennale di Specchio dei Tempi, d'altra parte, è ben nota. Nell'ultimo bilancio disponibile, quello del 2022, attivo e passivo si compensavano - come da legge - a poco più di 12 milioni e 700mila euro. Nel conto anche contributi pubblici per circa 124mila euro dal 5 per mille, 140mila dal Consiglio dei Ministri per il Bando Educare, 37mila dalla Regione Piemonte per il bando "In classe si può"