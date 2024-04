Ferrari stacca dividendi per 440 mln. Quanto incassano John e Lapo Elkann

Ferrari, dividendi alle stelle nel 2023. Incassi milionari per John e Lapo Elkann

Via libera dall’assemblea degli azionisti di Ferrari al bilancio 2023 e alla relazione sulla remunerazione. I soci hanno, inoltre, approvato la proposta di distribuire un dividendo di 2,443 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo complessivo di circa 440 milioni di euro che sarà posto in pagamento il prossimo 3 maggio.

L’assemblea ha rieletto tutti gli amministratori di Ferrari che si sono candidati per l’elezione. John Elkann e Benedetto Vigna sono stati rieletti amministratori esecutivi di Ferrari mentre Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick e Michelangelo Volpi sono stati rieletti amministratori non esecutivi.

Inoltre, l’assemblea ha rinnovato al cda per un periodo di diciotto mesi l’esistente autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla data dell’assemblea.

"Grazie alla sinergia dei mondi Racing, Sports Cars e Lifestyle, Ferrari ha chiuso il 2023 con risultati e traguardi record. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono riconfermate la forza del brand Ferrari e la vitalità dell’azienda. L’unicità di Ferrari nel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidi risultati finanziari, che stabiliscono nuovi record, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei risultati, nonché nel mantenimento delle nostre promesse – tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori". Lo afferma il presidente di Ferrari John Elkann, in apertura dell'assemblea degli azionisti.

Quanto incassano John Elkann, presidente di Ferrari, e suo fratello Lapo

Proviamo a fare due conti. Ferrari ha staccato dividendi per 440 milioni di euro. Ebbene, il 24,65% del Cavallino è proprietà di Exor, la holding della famiglia Elkann. Dunque, il totale staccato per Exor sarà di 108 milioni di euro abbondanti. A seguire, Exor è posseduto per il 52,55% dalla Giovanni Agnelli B.V, ovvero la cassaforte dell'intera famiglia Agnelli-Elkann, la quale incasserà ben 56 milioni e 995 mila euro.

Infine, la Giovanni Agnelli B.V. è posseduta per il 38% dalla Dicembre, la cassaforte dei nipoti di Gianni Agnelli. In questo caso, il cedolino sarà di 21.658.000 euro. Ed ecco qua la risposta: John Elkann possiede il 60% della Dicembre e questo vuol dire che gli spetteranno quasi 13 milioni (12.994.000 euro). Mentre Lapo, invece, detiene il 20% della cassaforte e ciò gli farà incassare 4,3 milioni di euro. Mica briciole!