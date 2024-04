Stellantis, ok al maxi stipendio di Tavares: il Ceo si prende 36.500.000 mln

Stellantis, gli azionisti approvano il mega-stipendio di Tavares: 36,5 milioni per il numero uno del Gruppo

L’assemblea degli azionisti di Stellantis, riunita ad Amsterdam, ha approvato il Remuneration Report 2023, la relazione che include anche i compensi dell’amministratore delegato Carlos Tavares e del presidente John Elkann. Ha votato a favore il 70,21% degli aventi diritto, mentre i contrari sono stati il 29,78%. Durante l'assemblea non ci sono state domande degli azionisti sul tema. Stando a quanto emerge dalla Relazione Annuale 2023 della società, Tavares, ha percepito nel 2023 una retribuzione di circa 13,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di euro).

Oltre alla retribuzione di base e variabile, Tavares ha ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione di Stellantis in un provider di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10 milioni, approvato nel 2021 dal Board. Parallelamente sono stati attribuiti al Ceo incentivi a lungo termine pari a 13 milioni che saranno assegnati a Tavares solo se saranno raggiunti nei prossimi anni specifici obiettivi di performance. Sommando anche questi ultimi incentivi il totale che potrebbe ricevere arriva a 36,5 milioni. A conti fatti, Tavares guadagna 100.000 euro al giorno, ovvero 4.000 euro l'ora. Elkann ha percepito nel 2023 compensi complessivi per circa 4,8 milioni di uro (in calo dai 5,85 milioni del 2022).