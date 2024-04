Stellantis, Tavares e i 36,5 mln: nel mirino degli azionisti il maxi-stipendio

Stellantis, il giorno del "giudizio" per Tavares. L'assemblea sulla sua retribuzione monstre

Gli azionisti di Stellantis, nell'assemblea generale di oggi, si esprimeranno sulla remunerazione di Carlos Tavares, amministratore delegato del colosso industriale. Si tratta di un voto non vincolante ma di cui il manager non potrà non tenere conto. Secondo il rapporto finanziario annuale della società, il capo del quarto gruppo automobilistico mondiale potrebbe ricevere circa 36,5 milioni di euro. Questo aumento è legato in particolare al pagamento di un bonus di dieci milioni di euro per la “trasformazione” del gruppo nato nel 2021 dalla fusione di PSA e Fiat-Chrysler.

La retribuzione di Tavares, 65 anni, comprende pensioni di anzianità che verranno corrisposte a lungo termine, ma anche bonus assegnati solo se raggiungerà gli obiettivi fissati per il 2025, ultimo anno del suo attuale mandato alla guida della casa. Per l'anno finanziario 2023, Tavares riceverà inizialmente 23,5 milioni di euro. Pagata in gran parte in azioni, questa remunerazione aumenta anche con il valore delle azioni del gruppo, che è quasi raddoppiato negli ultimi tre anni.