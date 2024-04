Milano? No, Junior. L'Alfa mette la freccia: "accontentato" il governo

Da Milano a Junior, Alfa Romeo cambia nome

Colpo di scena (ma neanche troppo) nella querelle tra Alfa Romeo e il ministro Adolfo Urso. La casa automobilistica ha deciso di cambiare nome alla sua ultima nata, la Milano, sostituendola con Junior. Perché? Brevissimo riassunto delle puntate precedenti: il marchio lombardo lancia una nuova vettura, battezzata Milano.

Ma c'è un problema, cioè che verrà prodotta negli stabilimenti polacchi di Stellantis. Il ministro insorge: è italian sounding, non potete chiamare con un nome italiano qualcosa che viene realizzato all'estero. Momento di sconcerto, weekend di riflessione. Poi il colpo di scena: la nuova vettura si chiamerà Junior.

E' l'ultimo capitolo di una lunga tensione tra Stellantis e il governo - e in particolare con Urso. Un amore mai sbocciato, costellato da velate minacce del colosso automobilistico ("servono incentivi") e richiami all'ordine da Via Veneto ("bisogna produrre un milione di vetture in Italia, pronti ad ascoltare altri player"). Nel mezzo un mondo metalmeccanico un tempo fiore all'occhiello del nostro Paese e oggi invece in progressiva riduzione. La cassa integrazione a Cassino è stata prolungata dal 2 al 20 aprile e Torino, un tempo paradiso dell'auto - e con una ricca filiera di subfornitori - è oggi in grande difficoltà.

Certo, i dettami europei di una transizione ecologica a tappe forzate non aiutano. Ma, come diceva Mao Zedong, la rivoluzione non è un pranzo di gala. I costi saranno enormi per l'industria automobilistica che, a meno di ripensamenti, dovrà cessare la produzione di veicoli a combustione a partire dal 2035. Domani, praticamente. Solo che non possono essere gli operai, le fabbriche e i cittadini ad andarci di mezzo.

Serve una soluzione intelligente, un grande patto sociale tra aziende private, che devono sicuramente fare utili ma che in passato sono state aiutate in maniera generosa, e le istituzioni che devono creare le condizioni ideali per fare impresa. Altrimenti il cambio di nome da Milano a Junior sarà solo l'ennesimo sberleffo in un rapporto sempre più conflittuale.