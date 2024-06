Lapo Elkann, svelati i suoi guadagni: briciole in confronto al fratello John

Lapo Elkann: dalla lotta contro la droga alla passione per la Ferrari - ecco quanto guadagna oggi

Lapo Elkann ha sempre fatto parlare di sé, tra alti e bassi, spesso immortalato sulle prime pagine dei giornali o nelle foto di famiglia accanto ai fratelli John e Ginevra. Nonostante i suoi trascorsi burrascosi, come l'abuso di droga e il finto sequestro, resta un membro chiave della famiglia Agnelli-Elkann.

Sì perché dopo essersi lasciato alle spalle un passato di droga ed escort, sopratutto dopo il matrimonio nel 2021 con la portoghese Joana Lemos, Lapo ha continuato a dedicarsi a due delle sue più grandi passioni, lo sport e i motori.

Ma torniamo indietro di qualche anno. Dopo la morte di Gianni Agnelli, suo nonno, John Elkann diventa vicepresidente del gruppo, mentre Lapo Elkann assume il compito di promuovere i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Il secondogenito di Margherita Agnelli si distingue soprattutto per il lancio mondiale della nuova Fiat 500, dal quale ottiene un grande successo. Tuttavia, nel 2005, uno scandalo legato a un'overdose lo costringe a dimettersi da tutte le cariche e a trasferirsi negli Stati Uniti per un periodo di convalescenza.

Ritornato in Italia nel 2007, Lapo fonda Italia Independent, un'azienda focalizzata su occhiali di lusso, accessori e abbigliamento. Nonostante l'inizio promettente, l'azienda si trova a fronteggiare diverse difficoltà finanziarie nel tempo, così accumulando perdite per sette anni consecutivi fino al 2016, per un totale di 86 milioni di euro. A gennaio dello scorso anno, Italia Independent è stata costretta a chiudere i battenti a causa dei continui bilanci negativi.

In ogni caso Lapo resta un appassionato sostenitore sia della Ferrari che della Juventus, due fiori all'occhiello della famiglia Agnelli. La sua passione per il Cavallino è così evidente che molti lo vorrebbero più coinvolto nella gestione del marchio, soprattutto considerando il presunto disinteresse di John verso la Ferrari. Tuttavia, nonostante il suo ruolo non sia altrettanto prominente quanto quello del fratello, Lapo ha comunque raggiunto un notevole successo economico e imprenditoriale negli anni.

Ma quanto vale il suo patrimonio? Si stima che Lapo guadagni circa 100.000 euro all'anno dalla sua collaborazione con la Ferrari, tramite il programma speciale "Tailor Made" che ha lanciato insieme all'amico ed ex presidente del Cavallino, Luca Cordero di Montezemolo. Questa è l'unica cifra ufficiale riguardante i suoi guadagni annuali, ma è probabile che ne riceva altri da altre collaborazioni e aziende in cui è coinvolto.

A confronto, suo fratello maggiore John, che è anche presidente di Stellantis, riceve un compenso di circa 83 milioni e 905.744 euro. Lapo e sua sorella Ginevra, invece, ricevono circa 27 milioni e 968.580 euro, nonostante entrambi non svolgano alcun ruolo rilevante all'interno di Stellantis. Invece i proventi derivanti dalla Ferrari ammontano a circa 12 milioni per John, mentre Lapo e Ginevra ne ricevono 4 ciascuno. Insomma

Tuttavia, secondo il sito Fuoristrada.it, il patrimonio di Lapo è pari a 2,1 miliardi di dollari. Una cifra impressionante, ma che impallidisce se paragonata a quella del fratello John.