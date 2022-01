Lavorare meno per risparmiare: 10 ore al giorno per 4 giorni. In questo modo..

Bollette di luce e gas, aumento dei costi pari al doppio rispetto alle precedenti fatturazioni

Mala tempora currunt. I problemi che ci affliggono sono molteplici ed anche se siamo stanchi di parlarne in primis abbiamo il COVID, poi c’è il prezzo dell’energia e dei prodotti fossili e a tutto ciò potremmo aggiungere un lungo elenco di lamentele, ma così facendo non otterremo un gran ché anche perché alle aziende di produzione sono arrivate le prime bollette di luce e gas e ciò ha comportato, in molti casi, un aumento dei costi pari al doppio rispetto alle precedenti fatturazioni. OK! La comanda è: c’è la possibilità di intravvedere una soluzione? Desidero fare un proposta che ovviamente necessita del parere di chi lavora e dei sindacati in riferimento a tutte le aziende che lavorano per fabbricare prodotti e che lavorano 40 ore la settimana. Con tutti gli accorgimenti del caso, si potrebbe pensare di lavorare anziché 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno, lavorare 10 ore al giorno, ma solo per 4 giorni.

Lavoro, risparmiare un giorno porta dei vantaggi: ecco quali

Risparmiando un giorno di lavoro, supponiamo il venerdì, otterremmo un minor fabbisogno di riscaldamento, di costi per il riavvio dei macchinari, un migliore sfruttamento dei magazzini ecc., ovviamente ciò non intaccherebbe il quantitativo della produzione (logicamente potrebbero rimanere aperti solamente gli uffici nel giorno in cui vi è il fermo produzione). Il risparmio per le suddette aziende non accendere i macchinari per un giorno sarebbe di notevole impatto e forse anche per i dipendenti un giorno “libero” in più sarebbe ottimale magari per dedicarlo alla famiglia ed alle occupazioni che più interessano, nell’attesa che arrivino tempi migliori.

