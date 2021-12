Lavoro, +121mila posti nel 3° trimestre: gli occupati a termine oltre i 3 mln

Lavoro, il report Istat: nel terzo trimestre recuperati mezzo milione di posti sul 2020

Il mercato del lavoro in Italia continua a crescere: secondo i dati Istat nel terzo trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, c'è stato un aumento dell’occupazione pari a 505mila unità, +2,2%. Un rialzo che interessa i dipendenti a tempo indeterminato (+228mila, +1,5%) e, soprattutto, quelli a termine che superano i 300mila. Per il decimo trimestre consecutivo si registra il calo degli indipendenti (-80mila, -1,6%). La crescita dell’occupazione coinvolge sia gli occupati a tempo pieno sia quelli a tempo parziale (+1,9% e +3,7%, rispettivamente). In diminuzione il numero di disoccupati (-308mila in un anno, -12,0%) e quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-453mila, -3,3% in un anno).

In particolare, su base congiunturale si registra un aumento di 121 mila occupati (+0,5%) rispetto al trimestre precedente, dovuto alla crescita dei dipendenti (+156mila, +0,9%), a tempo indeterminato e a termine, che si contrappone al calo degli indipendenti (-35mila, -0,7% in tre mesi). Si riduce il numero di disoccupati (-134mila, -5,4%) e anche quello degli inattivi di 15-64 anni (-41mila, -0,3%). I dati mensili provvisori di ottobre 2021 confermano il trend in aumento degli occupati (+35mila, +0,2% rispetto a settembre), che si associa a quello dei disoccupati (+51mila, +2,2%) e al calo degli inattivi di 15-64 anni (-79mila, -0,6%).

Il tasso di occupazione 15-64 anni, pari al 58,4%, mostra un aumento in termini congiunturali (+0,4 punti in tre mesi) che si associa alla diminuzione del tasso di disoccupazione e di quello di inattività 15-64 anni; i dati provvisori del mese di ottobre 2021 confermano la dinamica in crescita del tasso di occupazione (+0,1 punti rispetto a settembre), che si accompagna all’aumento di quello di disoccupazione (+0,2 punti) e alla diminuzione del tasso di inattività (-0,2 punti). Anche in termini tendenziali si conferma la crescita del tasso di occupazione (+1,7 punti rispetto al terzo trimestre 2020) associata alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,3 e -0,9 punti, rispettivamente).