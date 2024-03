Lego il re dei giocattoli. Ricavi record. Ma calano gli utili del mattoncino

Lego, ricavi record nel 2023: è il primo marchio di giocattoli al mondo. Ma calano gli utili

La danese Lego ha archiviato il 2023 con un calo del 5% dell'utile netto a 13,1 miliardi di corone (1,76 miliardi di euro), ma ha consolidato il suo posto come numero uno al mondo dei giocattoli.

Il fatturato è aumentato del 2% a 65,9 miliardi di corone (8,8 miliardi di euro), un risultato record per il gruppo che continua a guadagnare quote di mercato in profitti. Le vendite al dettaglio - di cui non vengono specificate le cifre - sono aumentate del 4% in un anno difficile per l'industria dei giocattoli a causa dell'elevata inflazione. Lego ha registrato il primo calo dell'utile netto in un anno dal 2017, e il gruppo ha spiegato di aver investito nella sostenibilità e nella tecnologia digitale.

"In cinque anni abbiamo registrato una crescita organica dell'81%, mentre il mercato è cresciuto del 12% -ha affermato Niels Christiansen, amministratore delegato del gruppo - ogni anno, abbiamo quindi preso quote di mercato e la prospettiva per quest'anno è che continueremo a conquistarle".

Con un portafoglio di 780 prodotti, il più ampio mai offerto, Lego - il cui nome è una contrazione del danese +gioca bene + (+Leg godt+) - è sufficientemente vario per non basarsi su una sola linea. "Non siamo il tipo di azienda che realizza il 25% delle nostre vendite su un singolo prodotto... nessuno è intrinsecamente il più entusiasmante", ha affermato il ceo.

I famosi modelli di case Lego City e Lego Technic, così come i franchise di Star Wars e Harry Potter o la gamma vintage dei Lego Icons, trainano però le vendite del gruppo, che non pubblica cifre dettagliate. La partnership con l'editore di videogiochi Epic Games ha permesso al gruppo di ottenere un'altra performance lo scorso anno con il lancio della piattaforma Lego Fortnite a dicembre.

Ad accesso libero e aperto come il suo predecessore, il gioco utilizza molti dei codici visivi di Fortnite, ma con personaggi Lego, oltre a materiali da costruzione e strumenti direttamente derivati dall'universo del marchio danese. "Durante i primi due giorni dal lancio, in 2,4 milioni hanno giocato contemporaneamente sulla piattaforma, un record per tutti i lanci", ha spiegato Christiansen, in carica dal 2017.

Lego Fortnite è il primo grande risultato di Lego ed Epic Games dall'annuncio, nell'aprile 2022, del gruppo danese e dell'acquisizione da parte di Sony di una partecipazione nel capitale dell'editore di Cary (Carolina del Nord), per due miliardi di dollari. Di proprietà al 75% della holding di famiglia Kirkbi e al 25% della Lego Foundation, anche Lego intende diventare sempre più green.

Nel 2023 la spesa ambientale è aumentata del 60% e il gruppo sta cercando di migliorare i suoi mattoni, costruendoli con materiali di origine biologica, cosa che al momento avviene solo per il 18% dei pezzi. Il gruppo, che impiega circa 28.530 persone in tutto il mondo, continua ad aprire negozi e ora ne conta 1.031.