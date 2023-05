Leonardo, a quattro donne la presidenza dei comitati del Cda. Ecco i nomi

Stefini, Vasco, Giorgetti e Manara. Leonardo, ecco le quattro donne alla guida dei comitati del Cda

Il Cda di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari, confermando le rispettive competenze agli stessi in precedenza attribuite. Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice.

Comitato Controllo e Rischi, che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e a maggioranza indipendenti): Silvia Stefini (Presidente - Indipendente), Trifone Altieri (Indipendente), Dominique Levy (Indipendente), Cristina Manara (Indipendente), Marcello Sala.

La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, nonché in ordine alla complessiva competenza, da parte dei componenti il Comitato, nel settore di attività della società.

Comitato per la Remunerazione (composto da 5 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti): Enrica Giorgetti (Presidente - Indipendente), Trifone Altieri (Indipendente), Giancarlo Ghislanzoni (Indipendente), Elena Vasco (Indipendente), Steven Duncan Wood (Indipendente).