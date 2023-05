lIiad, da cenerentola a principessa: in cinque anni utenti saliti a 10 milioni

Iliad, grandi consensi dagli utenti mobile

Iliad prosegue la sua ascesa, graduale ma inarrestabile. Il prossimo 29 maggio la compagnia "compirà" cinque anni e proprio ora si trova a fare i conti con un bilancio (molto) lusinghiero (nel 2022 ricavi a 927 milioni di euro). Ebbene, dopo un lustro si raccolgono i frutti: un tempo in cui Iliad ha “intercettato” ben 10 milioni di utenti, un risultato da record se pensiamo che fino a qualche anno fa non era neppure inclusa nella ristretta cerchia dei “big della telefonia”.

"Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti", ha sottolineato l’ad di Iliad Italia Benedetto Levi, secondo cui "questo traguardo rappresenta per tutta Iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità".

Qual è stata la strategia vincente? L’azienda ha spiegato puntualmente: "Iliad in questi cinque anni si è contraddistinta non solo per le sue offerte con prezzo garantito per sempre, ma anche per la qualità dei servizi, per il mobile e nel mercato fibra. L'operatore ha investito consistentemente nelle sue infrastrutture e nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia - come l’espansione della rete 5G, che raggiunge oltre 3.000 città italiane, e la scelta di offrire esclusivamente la tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home) per la rete fissa - per garantire un'esperienza di comunicazione e connettività eccellente ai suoi utenti" dichiarano in un comunicato.