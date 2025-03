Leonardo firma il maxi accordo con Baykar, nasce un colosso dei droni italo-turco

Leonardo-Baykar, i dettagli del maxi accordo per la produzione di droni

Nasce un colosso per la produzione di droni italo-turco, frutto dell'accordo trovato tra Leonardo e Baykar Technologies. Le due aziende hanno firmato infatti un Memorandum of Understanding (MoU) per lo sviluppo di tecnologie senza pilota. L'accordo si basa sulle sinergie e complementarità industriali delle due aziende nell'ambito delle tecnologie nel settore. La partnership sfrutterà le avanzate piattaforme senza pilota di Baykar, che hanno dimostrato efficacia operativa sui mercati a livello internazionale, e l'esperienza di Leonardo nella progettazione dei sistemi di missione e payload, e relativa certificazione aeronautica in Europa.

Si prevede che il mercato europeo - comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità - raggiunga i 100 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Con Baykar "diamo vita a un nuovo player di riferimento nelle tecnologie senza pilota, che rivestiranno un ruolo sempre più centrale nel futuro della Difesa. Oggi - spiega Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, firmiamo una nuova alleanza internazionale che permette un salto in avanti significativo nel campo dei sistemi senza pilota, aprendo nuove opportunità di mercato, soprattutto in Europa".

L'industria della difesa "sta attraversando sfide inedite come i sistemi senza pilota, l'intelligenza artificiale, il fighter di sesta generazione, la cybersecurity e lo spazio. In questo scenario, siamo convinti che la cooperazione tecnologica sia necessaria e urgente per accelerare il progresso e garantire la sicurezza globale" conclude Cingolani.