LifeBag, un sacchetto che allunga la vita di frutta e verdura: come funziona

Lifebag, come far durare di più frutta e verdura in frigo

Sfregola Materie Plastiche ha introdotto LifeBag, un nuovo sacchetto che utilizza principi attivi naturali per mantenere la freschezza di frutta e verdura più a lungo. Questo innovativo prodotto non solo riduce gli sprechi alimentari, ma preserva anche i valori nutrizionali, supportando una dieta più sana e riducendo l'impatto ambientale. LifeBag è completamente biodegradabile e compostabile, progettato per ottimizzare la conservazione lungo tutta la catena di distribuzione, dal produttore alla grande distribuzione fino al consumatore finale.

Oltre al LifeBag, Sfregola Materie Plastiche ha ampliato la sua offerta con altri prodotti della linea LifeBag:

LifeBox: una vaschetta biodegradabile in carta, ideale per un packaging ecologico che migliora ulteriormente la shelf-life dei prodotti ortofrutticoli, riducendo l'impatto ambientale.

LifeMat: un tappetino biodegradabile da inserire all'interno del LifeBox, progettato per massimizzare le proprietà protettive del packaging.

LifeFilm: un film per imballaggio adatto per flowpack e imballaggi termosaldati di varie dimensioni, creato per estendere ulteriormente la shelf-life degli ortofrutticoli, mantenendo intatte le loro proprietà organolettiche e sanitarie.