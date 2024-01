Louis Vuitton lancia "Les Gastons": la prima collezione di gioielli per uomo

Louis Vuitton ha presentato la sua prima collezione di gioielleria maschile

Louis Vuitton ha annunciato il lancio di "Les Gastons Vuitton", la sua prima collezione esclusiva di alta gioielleria per uomini. La linea rende tributo a Gaston-Louis Vuitton, figura chiave della terza generazione del marchio, noto per la sua creatività e curiosità. Secondo l'azienda, Gaston-Louis è stato fonte d'ispirazione per la collezione, creata da Francesca Amfitheatrof, direttrice artistica degli orologi e gioielli di Louis Vuitton.

Louis Vuitton gioielli



La collezione si articola in tre capitoli e comprende 16 pezzi e due capolavori, tutti influenzati dalle passioni di Gaston. Tra gli articoli ci sono anelli, ciondoli, collane, medagliette, gourmette, bracciali e orecchini, che incorporano elementi iconici di Louis Vuitton come il monogram e i motivi dei bauli. La tecnologia di taglio laser usata dona al monogram un'eccezionale precisione, mentre il baule viene reinterpretato in una versione ridotta, unendo argento e diamanti. La collezione utilizza materiali quali oro giallo, oro bianco e, per la prima volta, titanio. “Le creazioni – spiega l’azienda – mostrano un lato giocoso della Maison e invitano ad una combinazione infinita di gioielli per definire il proprio stile”.