Lufthansa, a settembre tornerà in servizio il 40% della flotta pre-Covid

Lufthansa incrementa al 40% la flotta di aerei, ma il ceo Spohr preannuncia un inverno "lungo e freddo"

La principale compagnia aerea europea Lufthansa ha beneficiato della ripresa estiva, ma si prepara a un inverno difficile, appesantito dalla recrudescenza dei contagi da Covid. "Ci stiamo preparando per un nuovo inverno lungo e freddo", ha avvertito il CEO Carsten Spohr, riferendosi alla "quarta ondata e al numero" di contagi Covid in aumento. Ma ha comunque affermato di "considerare positivamente quest'ultima fase della pandemia" dopo una "valutazione positiva dell'estate".

Da settembre, il Gruppo punta a servire nuovamente il 90% delle destinazioni abituali, con una flotta di aeromobili che dovrebbe rappresentare il 40% del livello pre-crisi, ha precisato Spohr. Questo indicatore di punta, che rappresenta il numero di posti disponibili per la prenotazione in base alla domanda prevista, ha raggiunto il 31% nel 2020 e il 29% nel secondo trimestre del 2021. Dovrebbe aumentare al 50% nel terzo trimestre e al 60% a fine anno.

Il "forte aumento della domanda e dell'offerta" ma "ancora di più il calo dei costi", conseguenza di una ristrutturazione in corso che è già costata 30.000 posti di lavoro su 140.000, ha permesso a Lufthansa di dimezzare la perdita netta nel periodo aprile-giugno e ottenere un flusso di cassa positivo per la prima volta dall'inizio della pandemia.

"La strada verso la normalità sarà sicuramente più lunga per il nostro settore che per molti altri", ha affermato ancora il top manager. Il gruppo ha dichiarato all'inizio di agosto di aspettarsi attività redditizie nel terzo trimestre grazie al periodo estivo, sostenuto dal settore turistico. L'anno dovrebbe comunque rimanere nettamente in rosso. Spohr ha anche accolto con "sollievo" l'annuncio del governo tedesco di vendere fino al 5% delle azioni del capitale di Lufthansa, dove ha un impegno del 20%, in un momento in cui il gruppo sta preparando una raccolta fondi emettendo nuove azioni.

Infine, il CEO del gruppo tedesco si è detto "orgoglioso" della partecipazione di Lufthansa all'operazione di evacuazione da parte dell'esercito tedesco da Kabul, fornendo voli dalla capitale uzbeka Tashkent verso la Germania. In 30 minuti, circa 150 persone avevano risposto a una richiesta di volontari per garantire il primo volo, che doveva poi partire "entro tre ore", ha detto Spohr. Il gruppo ha effettuato un totale di 15 rimpatri.