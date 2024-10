Lufthansa, costi e ritardi pesano sui conti: non decolla l'utile del terzo trimestre. Titolo giù in Borsa

Lufthansa: utile in calo del 9% nel terzo trimestre: pesa l'aumento dei costi

Lufthansa ha chiuso il III trimestre con un calo del 9% dell'utile netto su base annua, gravato dall'aumento dei costi di manutenzione, delle spese e degli stipendi del personale. La compagnia tedesca ha segnalato un utile operativo del terzo trimestre di 1,3 miliardi di euro, ampiamente in linea con le aspettative degli analisti intervistati dalla società, ma inferiore del 9% rispetto al 2023. Il terzo trimestre, che include i mesi estivi più impegnativi per i viaggiatori, è solitamente il più solido per le compagnie aeree. Ma l'aumento dei costi, l'imprevedibilità legata alla crisi in Medio Oriente e i ritardi nelle consegne degli aerei continuano a pesare sui risultati.

Le compagnie aeree passeggeri di Lufthansa hanno generato un utile operativo di 1,2 miliardi di euro nel trimestre, in calo rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo del 2023. La flessione è stata determinata principalmente da un calo di 234 milioni di euro nel risultato del suo marchio principale Lufthansa Airlines, ha affermato la società in una nota. Tuttavia, la domanda è aumentata nel terzo trimestre del 2024, consentendo al gruppo di realizzare un fatturato in crescita del 5%, a 10,74 miliardi di euro, ovvero il "miglior reddito trimestrale della sua storia", ha indicato il gruppo nella nota dei conti.

Con le compagnie di Lufthansa hanno viaggiato da luglio a settembre 40 milioni di passeggeri, ovvero il 6% in più. Il tasso di occupazione dei voli ha raggiunto l’87%, leggermente superiore allo stesso periodo dell’anno scorso. In aumento anche i ricavi di Lufthansa Cargo, la divisione del trasporto merci, che beneficia dell’e-commerce con l’Asia. Tuttavia, l’aumento della capacità nel settore aereo ha ridotto il prezzo dei biglietti del 3,5% in un anno. Il calo è particolarmente forte per i voli verso l'Asia (-14%). Questa perdita di entrate si aggiunge all’aumento dei costi di manutenzione, personale e spese che hanno continuato a incidere sulla compagnia aerea nel trimestre. "I ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, l'aumento dei costi di localizzazione, l'aumento dei costi del personale e le spese per risarcimenti a seguito di irregolarità di volo hanno avuto un impatto sul risultato di Lufthansa Airlines", si legge nella nota.

Dopo una serie di scioperi, il personale di terra dell'azienda ha ottenuto a fine marzo un aumento salariale medio del 12,5%. Inoltre, qualche settimana fa l'amministratore delegato, Carsten Spohr, era preoccupato per l'impatto dell'aumento delle tariffe e dell'aumento della tassa sul traffico aereo in Germania, che avrebbe svantaggiato Lufthansa e il suo hub di Francoforte sul Meno rispetto ad altri paesi. Il gruppo vuole attuare un programma di risparmio per “aumentare l'efficienza” della compagnia, in particolare ponendo l'accento sui voli a lungo raggio più redditizi. Queste misure dovrebbero consentire un effetto positivo sul risultato operativo di circa 1,5 miliardi di euro entro il 2026. Lufthansa ha confermato il suo obiettivo annuale di generare un utile operativo compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di euro nel 2024.

Calo in Borsa dopo l'annuncio

Il titolo della compagnia aerea tedesca lascia sul campo il 2,26% calando a quota 2,6 euro ad azione.