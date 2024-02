Lufthansa, sciopero del personale di terra: colpiti 100mila passeggeri

Germania: indetto uno sciopero del personale di terra Lufthansa, interesserà 100 mila passeggeri

Giornata di passione in vista per martedì 20 febbraio per i passeggeri della Lufthansa in sette aeroporti tedeschi. Lo sciopero indetto dal sindacato tedesco Verdi per chiedere un aumento dei salari in modo da compensare l'aumento dell'inflazione inizierà martedì alle 4 ora locale e si concluderà alle 7.10 di mercoledì 21 febbraio. Lo sciopero del personale di terra, riferisce la compagnia aerea tedesca, dovrebbe interessare oltre 100 mila passeggeri e sono stati cancellati circa 900 dei 1.000 voli programmati.

Lufthansa ha migliorato la sua offerta mettendo sul tavolo un aumento salariale del 10%. Tuttavia, il sindacato ha chiesto un aumento del 12,5% e almeno 500 euro al mese per 12 mesi per i 25.000 dipendenti di terra di Lufthansa. Mentre ai piloti viene offerto uno stipendio annuale fino a 270.000 euro a gruppo e aumenti a due cifre, il personale di terra, con salari orari iniziali a volte di 13 euro, non potrebbe nemmeno essere compensato per gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni, ha lamentato.

Il direttore delle risorse umane di Lufthansa, Michael Niggemann, ha evidenziato come lo sciopero colpirà in modo sproporzionato sia i passeggeri che i dipendenti della compagnia. "Questo non è il modo per adempiere alla nostra responsabilità condivisa nei confronti dei nostri dipendenti, dei passeggeri o di una Lufthansa forte e affidabile", ha sottolineato Niggeman stigmatizzando il fatto che lo sciopero avviene prima del prossimo round di negoziati che è in programma mercoledì e durante il quale Lufthansa presenterà una proposta di ampia portata.

Lo sciopero si svolgerà negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Düsseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda. E' probabile che si verifichino importanti cancellazioni e ritardi dei voli, ha avvertito il sindacato, perché è chiamato allo sciopero tutto il personale di terra, dalla manutenzione all'assistenza ai passeggeri e agli aerei. In base alle informazioni fornite, verranno applicati orari diversi per le attività merci e servizi tecnici. Il sindacato ha spiegato che la protesta riguarda le negoziazioni salariali collettive di tutto il gruppo per circa 25.000 dipendenti di terra, compresi quelli di Lufthansa Germania, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services e altre società del conglomerato. Nel terzo round di trattative, che si è svolto lunedì scorso, non è stato raggiunto alcun accordo e la stragrande maggioranza dei lavoratori ha respinto l'offerta fatta dall'azienda.