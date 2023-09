Lvmh, Hector Muelas nominato nuovo Chief brand creative officer di Tiffany

Hector Muelas nominato nuovo Chief brand creative officer di Tiffany

Tiffany riorganizza i propri vertici. Come scrive Pambianco, dopo aver implementato le nuove strategie di marketing, tra campagne con celebrity e collaborazioni rivolte alla Generazione Z, e aver alzato il posizionamento con focus sull’alta gioielleria, il gruppo francese ha nominato Hector Muelas come Chief brand creative officer del marchio.

A comunicare la notizia è stato lo stesso Muelas in un post Linkedin, dichiarando: “Sono felice di annunciare che oggi inizio un nuovo viaggio come chief brand creative officer di Tiffany & Co. Ognuno di noi ha un immaginario di Tiffany e io di certo ne ho molti. Perché negli ultimi 185 anni Tiffany & Co. ha aiutato un mondo in continua evoluzione a esprimere il linguaggio dell’amore con l’arguzia e l’ottimismo che la contraddistinguono. Sono onorato di far parte di questa casa iconica e di continuare a costruirne l’eredità insieme a grandi amici vecchi e nuovi”.

Come scrive Pambianco, la nomina di Muelas arriva in un momento di forte ristrutturazione per il gioielliere, che lo scorso aprile ha riaperto lo storico store newyorkese sulla Fifth avenue. Un re-opening reso possibile proprio grazie alla maxi operazione del gruppo guidato da Bernard Arnault, che a gennaio 2021 acquisì il marchio per ben 16 miliardi di dollari (circa 15 miliardi di euro), ereditandone anche la ristrutturazione del flagship della Grande Mela.