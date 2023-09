Le Monde, il fondatore di Iliad sale fino al 49%. La scalata di Xavier Niel

Le Monde, ecco come cambiano gli equilibri societari: la mossa del patron di Iliad

Movimenti importanti nell'editoria francese, cambiano gli equilibri per "Le Monde", lo storico quotidiano parigino subisce una scossa dovuta al rafforzamento nel gruppo di Xavier Niel che acquista il 49% da Daniel Kretinsky, che esce così dal capitale. Attraverso al sua holding NJJ Presse, il fondatore di Iliad - si legge su La Stampa - assorbirà le azioni acquistate dal tycoon ceco nel 2018, che saranno trasferite insieme a quelle che già deteneva nel Fondo di indipendenza per la stampa, da lui creato nel 2021. Un’acquisizione da 50 milioni di euro secondo il Financial Times, che, in base al comunicato di NJJ Presse, quando sarà finalizzata vedrà come “primi due azionisti” del gruppo il fondo e il Polo di indipendenza.

Il secondo gruppo - prosegue La Stampa - include i giornalisti e dipendenti, favorevoli all’operazione. Niel si rafforza così nel settore editoriale francese, dove ha già delle partecipazioni in Nice-Matin, France-Antilles e Paris-Turf. Ma anche Kretinsky resta una figura di spicco nel settore: l’investitore possiede alcune testate come Elle e Marianne, mentre nel 2022 ha salvato Libération con un prestito da una quindicina di milioni. Di recente Kretinsky ha trovato un accordo con Vivendi per acquisire Editis.