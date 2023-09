Orient Express, restauro Made in Italy: Accor sceglie "Ma Group Ferroviaria"

Orient Express, restauro Made in Italy: Accor sceglie l'italiana "Ma Group Ferroviaria"

Mega commessa all'azienda italiana Ma Group Ferroviaria per realizzare il nuovo treno di lusso Orient Express. Il colosso francese Accor - spiega in una nota la società - ha infatti scelto Ma Group, firmando un accordo di oltre 100 milioni, per la realizzazione di un treno di 18 carrozze. Il contratto prevede anche il servizio di full service per 15 anni.

I lavori saranno tutti concentrati in Italia, nelle officine iper-specializzate della Sitav a Piacenza, "a dimostrazione del fatto - spiega ancora la società - che il made in Italy è una realtà produttiva in crescita, competitiva sia nei mercati europei che internazionali e, quella del lusso in particolare, può creare un'importante ricchezza sui territori anche attraverso l'indotto".

"Ci entusiasma questa nuova sfida con Accor - spiega Gianpaolo Pranzetti, dg di Ma Group -. In gara c'erano altre importanti aziende europee del settore ma ancora una volta ha vinto il Made in Italy. Il nostro gruppo, tra l'altro, collabora già con Accor che è uno dei partner del progetto Orient Express Il treno della Dolce Vita che si sta realizzando nelle officine di Brindisi. Quindi, questo nuovo incarico, è per noi un successo, un'ulteriore conferma del nostro know-how". Il nuovo Orient Express consiste nel restyling e nel riammodernamento di 18 carrozze d'epoca del treno storico CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-Lits) degli anni '20/30, utilizzate in passato per servizi commerciali e che Accor ha reperito in diversi paesi europei (Polonia, Germania, Francia e Svizzera).