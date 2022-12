Maire Tecnimont si aggiudica nuovi contratti per 280 milioni di dollari

Maire Tecnimont, nuovi contratti per 280 milioni di dollari

Maire Tecnimont annuncia che le sue controllate Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate diversi nuovi contratti per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering e procurement (EP) nonché di engineering, procurement e construction (EPC), per un valore complessivo di circa 280 milioni di dollari. I contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali principalmente in America del Nord ed America Latina, Africa ed Estremo Oriente.

In particolare, Stamicarbon, la società di innovazione e licensing del Gruppo, è stata selezionata come licensor per un importante progetto di urea in Cina. La capacità dell’impianto di 3.791 tonnellate al giorno ne fa il più grande impianto mai licenziato da Stamicarbon in Cina. Commentando l'aggiudicazione Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont sottolinea come "questi nuovi contratti a valore aggiunto e a più alto margine consolidano ulteriormente la posizione del nostro Gruppo sul mercato globale della trasformazione delle risorse naturali e sono un’ulteriore prova della resilienza del nostro modello di business technology-driven, facendo leva sulle competenze distintive delle nostre controllate".

Maire Tecnimont annuncia inoltre che la sua controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto Epc (Engineering, Procurement e Construction) su base Lump Sum relativo alla realizzazione di un progetto petrolchimico. Il valore complessivo del contratto è di circa 1,3 miliardi di dollari e riguarda la realizzazione di un impianto petrolchimico e delle relative utility e infrastrutture associate. Lo scopo del lavoro comprende tutti i servizi di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali, montaggio e attività di costruzione fino alla mechanical completion, prevista nel 2026.