Mango scommette forte sull'Italia, più di 15 aperture entro il 2024

Moda, Mango scommette forte sull'Italia

Mango sta ampliando la sua presenza in Italia con l'apertura di circa quindici nuovi negozi nel 2024, portando il totale a oltre 100 punti vendita entro la fine dell'anno. Il focus dell'espansione del brand spagnolo è rivolto soprattutto verso il centro e il sud Italia, con una particolare attenzione per Roma e le città del nord come Bologna, Genova e Verona, come sottolineato in una comunicazione ufficiale.

Dopo aver terminato il 2023 con 92 negozi, Mango prevede anche il rinnovo di diversi punti vendita per adottare il nuovo concept 'New Med', già implementato nei principali flagship store globali del marchio. Daniel López, responsabile dell'espansione e del franchising di Mango, ha evidenziato che queste aperture e ristrutturazioni fanno parte del piano strategico 2024-2026 del gruppo, che include oltre 500 nuove aperture globali nei prossimi tre anni per potenziare l'ecosistema di distribuzione omnichannel.

"L'Italia è uno dei mercati chiave nel panorama della moda globale e un fulcro importante per la nostra espansione," ha commentato López. "Il successo delle aperture del 2023 conferma il nostro impegno a espanderci e a migliorare la nostra vicinanza ai clienti offrendo loro un'esperienza distintiva con Mango."

Tra le aperture di spicco ci sarà un flagship store a Roma nella storica Galleria Alberto Sordi in Via del Corso, con uno spazio di vendita di oltre 1.300 metri quadrati e assortimento completo di abbigliamento donna, uomo e bambino. A Roma, Mango amplierà anche la sua presenza con un nuovo negozio in via Nazionale, aggiungendosi ai recenti punti vendita nei centri commerciali Porta di Roma e Romaest.

Per il 2024, Mango debutta anche a Genova e inaugura il suo primo negozio di proprietà nel centro di Verona, aggiungendosi a quello già esistente nel centro commerciale Adigeo. Cinque negozi verranno ristrutturati per integrare il concept retail 'New Med' di ispirazione mediterranea, inclusa una grande ristrutturazione del flagship store di Milano in Galleria del Corso. Altri piani di rinnovamento includono i punti vendita nelle stazioni ferroviarie di Firenze e Venezia, entrambi con collezioni per donna.

Mango opera in Italia dal 2001 e ha visto una significativa espansione nel decennio 2010, con l'apertura di più di 50 negozi nel paese.