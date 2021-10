Manovra, Bonomi: "Alleggerire cuneo fiscale, no sugar tax e plastic tax"

"In tema di riforma fiscale va ridotta l'imposizione su imprese e lavoro tagliando il cuneo fiscale, quindi non solo interventi sull'Irpef per eliminare distorsioni e iniquita', sia verticali che orizzontali esistenti nel prelievo sulle persone fisiche, ma anche interventi sul sistema di imposizione sui redditi societari, per renderlo piu' attrattivo rispetto a quello attuale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, presentando il Rapporto di previsione del Csc.

Le misure chieste da Bonomi per il decreto fiscale

In primis, ha detto Bonomi, serve "un intervento sull'Irap ma non di cancellazione nominale, recuperando gettito altrove cioe' dall'Ires" ma "per alleggerirla come gia' fatto togliendo gran parte del costo del lavoro". "Se le risorse non fossero sufficienti - ha concluso Bonomi -il taglio del cuneo lo si faccia riducendo i contributi, per esempio quelli cuaf che sono oggi piu' altiu epr l'industria senza alcuna giustificazione". Bonomi ha anche chiesto di stoppare l'introduzione di sugar tax e plastic tax.