Manovra, via libera da Bruxelles. "Ma subito misure per ridurre la spesa"

Legge di bilancio 2022, l'Europa raccomanda il governo italiano di limitare la spesa pubblica corrente

L'Europa dà il via libera alla legge di bilancio 2022 dell'Italia, ma avverte: il governo deve porsi l'obiettivo di ridurre l'aumento della spesa pubblica corrente. In attesa del giudizio dei ministri finanziari, la Commissione invita quindi l'Italia, alla luce dell'elevato debito pubblico, ad attuare una revisione della spesa nazionale. Tenendo conto come obiettivo ultimo il perseguimento di una politica di bilancio prudente.

Nel concreto però, Buxelles non fissa delle scadenze, nè per l'Italia nè per nessun altro Paese, dal momento che anche nel 2022 l'impronta della politica di bilancio complessiva resta espansiva, sia pure in misura ridotta rispetto al 2020. Fornisce solo degli "orientamenti di politica di bilancio qualitativi". Tuttavia, l'indicazione rimane chiara: aanche quest'anno l'analisi della Commissione indica che l'Italia insieme con Grecia e Cipro fa parte del gruppo di Paesi con "squilibri macroeconomici eccessivi" che richiedono ulteriori analisi e approfondimenti.

"La politica di bilancio espansiva prevista dall'Italia- ha spiegato il funzionario europeo, affrontando il caso italiano- vale il 3% del Pil, in parte dovuta al Fondo di Recovery Ue e a investimenti pubblici nazionali. Ma la metà di questa percentuale è composta da un aumento della spesa corrente oltre il valore di riferimento".

"E' importante guardare alla composizione di queste misure per vedere che cosa funziona; e' importante la qualita' della spesa, per esempio le riforme del welfare o misure per rendere permanente la cassa integrazione introdotta durante la pandemia ma ci sono spese come quelle per le pensioni e poi la questione della riforma fiscale il cui contenuto sara' importante", ha precisato il funzionario. "Continueremo a dialogare con le autorità nazionali per avere piu' informazioni sulla composizione" della manovra riguardo a questo aumento della spesa corrente, ha assicurato.

Legge di bilancio 2022, Gentiloni: "Osservazione critica costruttiva: il governo agirà in modo efficace"

Sull' approvazione della legge di bilancio 2022 dell'Italia il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: "La Commissione oggi ha presentato le proprie opinioni sui bilanci, approvando positivamente la proposta di bilancio italiana per diversi aspetti con un'osservazione critica che riguarda l'aumento della spesa corrente che va tenuto sotto controllo". "Io sono convinto che questa sia anche l'opinione del governo e mi auguro che questa opinione si traduca nei prossimi mesi e anni in atti che vanno in questa direzione", ha precisato Gentiloni. "L'Italia attraversa una fase positiva di crescita economica anche grazie alle gestione molto efficace della politica vaccinale e sappiamo che la crescita economica e' la via maestra per ridurre il debito, che e' uno degli obiettivi per un Paese come l'Italia", ha concluso.

Per il commissario europeo all'Economia la strada da seguire è quella che racchiude sia crescita che prodenza. "La prudenza riguarda tutto ciò che possa essere un aggravio permanente di spesa corrente finanziata a livello nazionale non quella che viene dai fondi europei- ha spiegato Gentiloni. "Ricordandoci sempre però che solo attraverso la crescita riusciremo a ridurre in modo significativo il debito. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra questa prudenza e la necessità di sostenere la crescita dell'economia italiana. E trovare questo equilibrio è quello senz'altro che il governo italiano sarà in grado di fare", ha concluso il commissario europeo all'Economia.