Manovra, salta il taglio del canone Rai da 90 a 70€. La misura (annunciata) sparisce dal testo ufficiale

Manovra, il giallo del taglio del canone Rai sparito dal documento ufficiale

Il testo ufficiale della manovra finanziaria firmato dal presidente della Repubblica Mattarella presenta alcune novità rispetto a quanto annunciato dal governo in conferenza stampa. Una piuttosto significativa riguarda il canone Rai, l'annunciato taglio dagli attuali 90 a 70 € non compare nel documento inviato al Parlamento. La misura era stata spiegata nella conferenza del 16 ottobre, dopo che il Cdm che aveva approvato la manovra. Il taglio potrebbe ora essere inserito solo durante il percorso parlamentare. Il testo iniziale aveva previsto un contributo per lo sviluppo del servizio pubblico di 430 milioni di euro per il 2024.

Novità anche per quanto riguarda le pensioni. Insieme alla proroga delle misure di flessibilità in uscita Quota 103, Ape sociale e Opzione donna, per le lavoratrici madri con 4 o più figli si aggiunge la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 16 mesi. Viene essenzialmente eliminato il limite massimo di dodici mesi attualmente in vigore. Sempre sul fronte pensionistico, nella Manovra è inclusa anche la possibilità di usare i fondi integrativi alimentati con il Tfr per consentire di andare in pensione a coloro che non hanno raggiunto l'importo dell'assegno sociale con il sistema contributivo. Si potrà così andare in pensione di vecchiaia a 67 anni.