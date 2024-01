Manovra, schiaffo Ue al governo Meloni. Dombrovskis: "I conti non tornano"

Manovra, governo Meloni bastonato sui conti pubblici dall'Ue: "Italia non in linea con raccomandazioni, come altri Paesi"

La manovra economica dell'Italia per il 2024 non passa l'ok del Consiglio perché i conti pubblici non sono in linea con le attese dettate dai piani alti a Bruxelles. Lo ha ripetuto, stamani in collegamento da Davos con Start di Sky Tg24, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis. Il politico lettone, rispondendo sulla necessità di una eventuale manovra correttiva in primavera per il nostro Paese.

"Proprio poco tempo fa - ha ricordato Dombrovskis - è stata fatta una valutazione da parte della Commissione Europea dei bilanci per il 2024. La valutazione è stata fatta anche sul budget italiano, che non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Questo è dovuto a diverse crescite delle spese: riguarda l'Italia, ma anche diversi altri Paesi. Abbiamo chiesto all'Italia di intraprendere delle azioni e di rimettere il budget in linea con le nostre raccomandazioni".

Il 21 novembre scorso, a Strasburgo, la Commissione aveva dichiarato che i documenti programmatici di bilancio di Austria, Germania, Italia, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo e Slovacchia non erano "pienamente in linea" con le raccomandazioni del Consiglio. I piani di Belgio, Finlandia, Francia e Croazia, invece, "rischiano di non essere in linea" con le raccomandazioni del Consiglio. In linea con le raccomandazioni erano invece le manovre di Cipro, Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Slovenia e Lituania.