Fiducia in Meloni poco sopra il 40%. Calano FdI e Pd, salgono M5S e Lega. Sondaggio



Leggi anche/ Bill Gates: un filantropo o un monarca a Roma? Obiettivi nascosti del magnate



La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni si attesa a poco più del 40%. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno in calo Fdi e Pd rispettivamente al 29,1% e al 19,3%, in rialzo le quotazioni di M5S (16,3%), Lega (9,6%) e Forza Italia (6,5%). Azione e Sinistra/Verdi sono sopra la soglia del 3%.