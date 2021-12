Manovra, sgravi al 100% per 3 anni a chi assume con contratto di apprendistato

Manovra, bonus per gli sfratti non eseguiti. Incentivi al tessile

Il governo studia gli ultimi dettagli prima di presentare la legge di Bilancio definitiva da far votare in Senato. Il tempo ormai è scaduto, c'è spazio solo per piccoli aggiustamenti. Fondi e micro norme di ogni tipo sono entrati nel pacchetto degli emendamenti “riformulati”, oltre un centinaio, frutto dell’intesa tra governo e maggioranza che verranno approvati Nelle prossime ore. Nell’ultimo pacchetto di modifiche - si legge sul Corriere della Sera - figurano lo sgravio al 100% nei primi tre anni per i datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato nel 2022 e che hanno meno di 9 dipendenti, la dotazione per azzerare i contributi è 8,1 milioni.

Sul fronte ristrutturazioni per il 2022 - prosegue il Corriere - viene innalzato da 5 a 10 mila euro il bonus mobili. Tra i fondi previsti 120 milioni per il supporto psicologico nelle scuole, 5 milioni per il co-housing per anziani, 10 milioni di aiuti a ceramica e vetro artigianali, 10 milioni per l’industria tessile di Prato. Arriva anche un fondo di solidarietà di 10 milioni di euro a favore dei proprietari che hanno una casa in affitto con la convalida di sfratto, ma non possono entrarne in possesso a causa del blocco per Covid. Il contributo, della durata di 16 mesi, è pari al 50% del canone mensile entro un limite massimo di 6.400 euro.

