Manovra: tagli Irpef e bonus tv. Bollette in 10 rate, stretta delocalizzazioni

Manovra, ecco il maxi emendamento del governo Draghi: tutte le misure

Bollette in 10 rate per diluire ancora gli aumenti che in ogni caso penalizzeranno le famiglie. Poi il ritorno del bonus tv, accompagnato dal decoder consegnato a casa agli anziani con redditi bassi che non possono cambiare il televisore. E ancora: ridisegnate le detrazioni Irpef, via l’Irap per 835 mila aziende Fondi alla struttura commissariale per Roma 2025, le metropoli in rosso dovranno risanare. Dopo lunga attesa il governo ha depositato al Senato il suo "maxi-emendamento" alla manovra, un pacchetto omnibus che va dall'intesa sul taglio delle tasse alle nuove misure contro i rincari di luce e gas e abbraccia gli argomenti piu' vari, dai fondi per la scuola a quelli per gli incendi fino al nuovo intervento salva-Comuni, che nasconde il rischio di un aumento delle tasse locali per ripianare i conti delle grandi città.

Cambia l'Irpef: taglio da 80 a mille euro l'anno

La prima cosa è il cambio dell'Irpef, con 4 aliquote e cancellazione dell'Irap per 835mila autonomi: il governo presenta al Parlamento l'emendamento che recepisce l'intesa con i partiti sul taglio delle tasse e prevede anche per il solo 2022 uno sgravio di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali per i redditi fino a 35mila euro oltre a una clausola salva-bonus Irpef per chi guadagna meno. I risparmi saranno da 80 a 1.000 euro all’anno, scrive Repubblica, "distribuiti però in modo da beneficiare in misura maggiore i redditi da 40 mila euro in su, quelli non toccati dai bonus di questi anni. E poi lo sconto contributivo a 19 milioni di lavoratori dipendenti pubblici e privati, tranne i collaboratori domestici, con redditi fino a 35 mila euro: solo per un anno, il 2022. Infine la cancellazione dell’Irap per 835 mila partite Iva e società di persone".

Bollette in 10 rate contro i rincari

Per quanto riguarda le bollette, dice sempre Repubblica, "per tutto l’anno prossimo si potranno pagare le bollette di luce e gas a rate. Il meccanismo si potrà applicare a tutti coloro che saranno in difficoltà nel far fronte al pagamento delle bollette, che per i mesi invernali si annunciano particolarmente salate: si prevedono aumenti tra il 20-25% per l’elettricità e del 35-40% per il gas. E sarà quest’ultima la voce che peserà di più sui bilanci familiari". Sempre Repubblica spiega che "il provvedimento vale fino a 1 miliardo di euro, ma non sarà a carico del bilancio dello Stato".

C'è poi il tema delle multinazionali. Scrive il Corriere della Sera dell'esistenza di una "ulteriore novità che introduce, dopo un complicato negoziato tra Lega e Pd, un giro di vite alle regole per le imprese che traslocano all’estero. Una norma prevede una sanzione pari al doppio del contributo di licenziamento se l’azienda non presenta un piano per la delocalizzazione o se nel piano mancano elementi, come, per esempio, la gestione degli eventuali esuberi".