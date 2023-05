Maria De Filippi, boom di utili per Fascino. Quanto guadagnerebbe con i dividendi, incassi milionari

Maria De Filippi, boom di utili per Fascino. Incassi milionari per la regina di Canale 5

Maria De Filippi inarrestabile. Nel 2022, Fascino, società di produzione controllata per metà dalla regina di Canale 5 e per metà da Mediaset, ha incassato 75,3 milioni registrando utili per quasi 12 milioni di euro. A rivelarlo è Italia Oggi.

Tra i successi televisivi, colossi del palinsesto italiano come “C’è posta per te”, “Amici”, “Uomini e donne” e “Tu si que vales”.

Tornando ai conti, i ricavi hanno visto una crescita del 14,8% rispetto al 2021, mentre gli utili un boom dell’83,3%. Riguardo al patrimonio netto, invece, la situazione si fa ancora più solida considerando il risultato di 40 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 33,2 milioni del 2021.

A livello di dividendi, spiega ancora Italia Oggi, se venissero distribuiti tutti gli utili agli azionisti, la “padrona” Maria De Filippi incasserebbe circa 5,9 milioni di euro.