Amici, due concorrenti positivi al Covid. Slitta la semifinale? E la puntata di stasera...

Amici, slitta la semifinale? Concorrenti positivi al Covid. E la puntata di questa sera sabato 29 aprile...

Slitta la semifinale? Due concorrenti di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, sono risultati positivi al Covid. Non è ancora dato sapere, però, i nomi dei due. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.

Per quanto non ci sia ancora nessun annuncio ufficiale, c'è il rischio che la semifinale, prevista per sabato 6 maggio, possa slittare a data da destinarsi. Quel che è certo, per la felicità dei fan del programma di Canale 5, è che l'appuntamento di stasera sabato 29 aprile andrà regolarmente in onda in quanto registrata giovedì scorso.