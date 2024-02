Sanremo, Marta Donà: ecco lo "stipendio" della manager di Angelina Mango

Ecco lo "stipendio" annuo di Marta Donà, la manager dietro la vittoria di Angelina Mango a Sanremo

È di 330mila euro il compenso annuo che percepisce Marta Donà, manager di Angelina Mango che sabato scorso ha vinto il Festival di Sanremo e già artefice del successo di cantanti come i Maneskin (che hanno vinto a Sanremo nel 2021) e Marco Mengoni (vincitore nel 2013 e 2023) e nelle cui scuderia ci sono anche Francesca Michielin e Alessandro Cattelan.

Marta Donà e Marco Mengoni



Marta Donà e i Maneskin



Lo “stipendio” della Donà lo si scopre leggendo il bilancio di LaTarma srl, società basata a Roma che lei stessa ha fondato a ottobre del 2015 dopo esperienze nel mondo della comunicazione. L’azienda, di cui la Donà è socia unica, mostra un buon stato di salute tanto che nel 2022 ha fatturato oltre 3 milioni in crescita dagli 1,7 milioni del precedente esercizio anche se l’ultima riga s’è chiusa con un utile diminuito anno su anno da 207mila euro a 1788mila euro.

Nonostante ciò il verbale dell’assemblea dei soci riporta che il compenso annuo per l’amministratore unico rimarrà invariato a 333mila euro. LaTarma dispone di un patrimonio netto di 951mila euro, ha 5 dipendenti (tutte donne) e costi per complessivi 2,7 milioni mentre la liquidità è di oltre 1,5 milioni. Meno brillanti i numeri di Dog Ear, società di podcast da poco costituita dalla Donà che ne è socia al 50% con Carlo Lenotti e che mostra ricavi per 135mila euro e un utile di 15mila euro.