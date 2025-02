Massimo Di Carlo lascia Cdp dopo due anni: la carriera tra Mediobanca e Illimity

Cdp perde un altro tassello: Massimo Di Carlo si dimette

Massimo Di Carlo lascia Cdp per motivi personali. Lo scrive Lettera 43. Il 61enne, laureato alla Bocconi, era entrato nell'ente nel marzo del 2022, chiamato dal Ceo Dario Scannapieco, a cui riportava direttamente. Prima di questo incarico, Di Carlo aveva avuto una lunga carriera in Mediobanca, dove era entrato nel 1987 e nel 2006 era diventato vicedirettore generale, con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. Nel 2019, aveva cambiato rotta entrando in Illimity, la banca fondata da Corrado Passera, ricoprendo ruoli di spicco come Chief Lending Officer e Presidente di Illimity SGR.