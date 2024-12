Cassa Depositi e Prestiti, lanciato il Piano Strategico 2025-2027

Cassa Depositi e Prestiti, approvato il nuovo Piano strategico 2025-2027: 81 miliardi di risorse per il futuro dell'Italia

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato il nuovo Piano Strategico 2025-2027, un ambizioso programma che prevede l'impegno di 81 miliardi di euro per l'attivazione di investimenti complessivi pari a 170 miliardi. Il Piano, articolato su cinque pilastri operativi, è guidato da quattro priorità strategiche: competitività, coesione sociale e territoriale, sicurezza.

“Nell’ultimo triennio CDP ha consolidato anche grazie al fondamentale sostegno degli azionisti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Fondazioni di origine bancaria, il proprio ruolo di istituzione al servizio di aziende, pubbliche amministrazioni e territori. Il nuovo Piano potenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell’Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale. È un programma complesso e impegnativo per l’operatività presente e futura, con uno sguardo che va oltre il medio termine. Parte dall’osservazione di ciò che CDP è oggi e guarda a un contesto molto diverso per delineare cosa dobbiamo diventare per continuare a fare la nostra parte”, dichiara il Presidente, Giovanni Gorno Tempini.

Nel triennio, CDP mobiliterà oltre 70 miliardi di euro per il sostegno a imprese, infrastrutture e Pubblica Amministrazione. Tra le priorità emergono lo sviluppo infrastrutturale con 9 miliardi destinati a progetti infrastrutturali strategici; supporto alla Pubblica Amministrazione con 11 miliardi previsti per la gestione delle risorse pubbliche e il finanziamento di enti locali; crescita delle imprese in cui CDP investirà 52 miliardi, con focus su innovazione e mercati internazionali.

La sostenibilità resta un pilastro centrale: CDP rafforzerà gli investimenti nell'economia circolare e nella transizione energetica. Attraverso il programma di rigenerazione urbana e abitare sociale, verrà introdotto il "Service Housing", un nuovo segmento dedicato a soluzioni abitative per lavoratori del settore privato e dei servizi essenziali.

“Con il nuovo Piano Strategico ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, Cassa Depositi e Prestiti pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese. Negli ultimi tre anni il Gruppo ha affrontato una profonda trasformazione grazie alla quale ha saputo evolversi mettendo al centro i valori di sostenibilità, diversità e inclusione. Oggi, in uno scenario decisamente cambiato, la nostra azione si amplierà a nuove aree di intervento con ulteriori strumenti e iniziative in grado di rispondere alle prossime sfide che dovranno affrontare famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni centrali e locali”, dichiara l’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco.

CDP mira a rafforzare la cooperazione internazionale, con un focus strategico sull'Africa. Saranno aperte nuove sedi in Kenya e Costa d'Avorio, in aggiunta a quelle esistenti a Belgrado, Il Cairo e Rabat. L'obiettivo è incrementare le relazioni con istituzioni europee e banche di sviluppo, ampliando l'accesso a risorse internazionali.

Il Piano prevede anche la trasformazione di sei uffici esistenti negli Hub macroregionali (Milano, Verona, Bologna, Napoli, Roma e Palermo) e il potenziamento della rete territoriale. Grande attenzione sarà dedicata alla diversificazione delle fonti di raccolta, con nuovi strumenti finanziari ESG e l'introduzione di prodotti postali digitali, rivolti anche ai risparmiatori più giovani. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 posiziona CDP come protagonista della crescita sostenibile e dell'innovazione, pronta a rispondere alle sfide di un'Italia che guarda al futuro con ambizione e responsabilità.