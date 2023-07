MAXXI, ma quanto costi? La spesa per gli organi sale del 52%

Corte dei Conti, Fondazione MAXXI: spesa per la dirigenza di vertice diminuisce del 7,73%

“La spesa per gli organi nel 2021 aumenta del 52%: da 157.476 euro del 2020 a 239.373 euro, in gran parte per il notevole incremento dei compensi della Presidente mentre la spesa per la dirigenza di vertice diminuisce del 7,73% passando da 323.705 a euro 298.697”: E’ quanto si legge nel documento della Corte dei Conti, sezione controllo sugli Enti, in merito alla gestione finanziaria, anno 2021, della Fondazione MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo. Quest’ultima è un ente, sede legale e operativa in Roma via Guido Reni, che promuove la creatività culturale nazionale e internazionale, persegue le proprie finalità anche tramite realizzazione gestione e promozione dei Musei MAXXI Arte e MAXXI Architettura nonché attività connesse alla fotografia.

Nel corso del 2021 aperti al pubblico il MAXXI L’Aquila nel Palazzo Ardinghelli e la Casa di Giacomo Balla che ha consentito alla Fondazione di incrementare l’afflusso di visitatori registrando cinquemila persone nei primi quattro mesi; avviato il progetto Grande MAXXI. I proventi della gestione raggiungono la cifra di 15.274.223 euro costituiti da mansioni tipiche quali contributi, ricavi da biglietteria e altri sovvenzionamenti. Tra i costi per servizi, i maggiori sono quelli riguardanti le mostre e manifestazioni culturali pari a 2.560.588 euro, in aumento i servizi museali : da 446.109 euro nel 2020 a 1.221.373 nel 2021. Il conto economico si chiude con un utile di euro 3.673 in diminuzione rispetto all’anno precedente(4.519 euro).