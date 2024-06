Mbappé-Real Madrid: è ufficiale, il club annuncia l'ingaggio

Kylan Mbappè non rinnova col Psg (foto Lapresse)

Calcio, Real Madrid: ufficiale l'arrivo di Mbappé

Ora è ufficiale: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il 25enne francese si lega ai blancos con un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2029. A dare l'annuncio il club campione d'Europa con una nota sui propri canali ufficiali. "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".