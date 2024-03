McDonald's venderà Krispy Kreme, c'è l'accordo con il re delle ciambelle

McDonald's venderà le ciambelle di Krispy Kreme

McDonald’s punta sulle ciambelle. Voci dagli Usa sostengono che l’accordo tra il colosso del fast food americano è alle fasi finali per chiudere l’intesa con la catena Krispy Kreme. La partnership, già attiva da circa un anno e mezzo ma solo in prova in 160 ristoranti, porterebbe le iconiche ciambelline in tutte le sedi statunitensi di McDonald’s.

Nonostante l’accordo sia in chiusura, Krispy Kreme dovrà raddoppiare la sua distribuzione per soddisfare la domanda crescente. A seguito della notizia, il titolo del produttore di ciambelle ha guadagnato oltre il 23% negli ultimi cinque giorni. Il titolo di McDonald’s, invece, ha registrato un leggero calo dello 0,5%.

La collaborazione con McDonald’s costituisce un'opportunità di grande rilievo per Krispy Kreme per ampliare la sua rete di distribuzione, che attualmente conta 6.800 punti vendita presso terzi, al 31 dicembre.

McDonald’s possiede circa 13.500 ristoranti negli Stati Uniti e prevede di aprire altre 900 sedi sul territorio nazionale entro il 2027. Josh Charlesworth, CEO di Krispy Kreme, ha dichiarato all’emittente televisiva americana CNBC: "Crediamo di poter coprire circa 6.000 ristoranti con la nostra infrastruttura attuale, principalmente negozi di ciambelle, che dispongono di una capacità in eccesso".