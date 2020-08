Mediaset apre a Vivendi, ma non rinuncia al risarcimento

Mediaset ribadisce di essere pronta ad esaminare proposte concrete da parte di Vivendi che siano di interesse per tutti gli azionisti del gruppo televisivo, senza tuttavia rinunciare al risarcimento. E' quanto si legge in una nota del gruppo di Cologno, che spiega di aver risposto alla lettera ricevuta da Vivendi il 10 agosto, uno scambio di missive dalle quali può iniziare un confronto su Mfe, l'holding nella quale Mediaset intende concentrare le sue attività e partecipazioni.

"Nel merito - si legge infatti nella nota di Cologno Monzese che confermano quanto anticipato ieri da Affaritaliani.it- i contenuti della lettera odierna non possono che ribadire quanto già comunicato da Mediaset nella precedente lettera del 5 agosto 2020, in quanto ancora una volta l'unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto", si legge nel comunicato. "Mediaset ribadisce invece la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti di Mediaset, senza tuttavia rinunciare al risarcimento”.