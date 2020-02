Mediaset vince nei Paesi Bassi: rigettato il ricorso di Vivendi

Questa volta il round vale doppio e sposta gli equilibri del lungo match tra Mediaset e Vivendi: il Tribunale di Amsterdam ha rigettato la richiesta in urgenza dei francesi di bloccare la nascita di Mfe, la societa' nella quale il Biscione intende concentrare le sue attivita'. L'avvio della holding con sede non fiscale in Olanda e' ora piu' facile, la Borsa ha reagito con un netto rialzo dei titoli Mediaset e ora nelle trattative con i legali di Vivendi il Biscione gioca da una posizione di maggior forza.

Il Tribunale di Amsterdam ha infatti negato le richieste dei francesi ritenendo che il sistema delle azioni a voto speciale non sia in violazione della legge olandese, che l'esito della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul ricorso dei francesi contro parte della 'legge Gasparri' sia troppo incerto e che Mfe non abbia violato le norme olandesi sulle fusioni. Ora pende ancora la decisione del Tribunale di Madrid che deve decidere nel merito sul ricorso di Vivendi in Spagna, dove le delibere di fusione sono ancora 'congelate'. Oltre a possibili ricorsi contro la decisione del Tribunale di Milano che in Italia ha sbloccato l'avvio di Mfe, e' attesa come detto anche la decisione della Corte di Giustizia europea sul ricorso contro il Tuf della 'legge Gasparri' che ha imposto ai francesi di scegliere tra la partecipazione rilevante nel Biscione o in Tim.

Mediaset conferma in un nota, come fa da mesi, che "il progetto Mfe-Media for Europe e' confermato e procede". Vivendi da parte sua "presentera' appello contro la decisone" del giudice olandese "dal momento che, se il piano di fusione di Mediaset andasse avanti, portera' ad un danno sproporzionato per tutti gli azionisti di minoranza", spiega un portavoce del gruppo francese, sottolineando come "la decisione della Corte d'Appello spagnola del 17 febbraio implica che la fusione rimane sospesa fino a quando non verra' presa una decisione nel merito in estate". La battaglia e' come sempre anche sui tempi, con Mediaset che si attende invece una decisione in Spagna entro breve, ricordando che il giudice spagnolo ha gia' specificato che intende risolvere la questione il prima possibile. In ogni caso la decisione del Tribunale olandese ha fatto ripartire il Biscione in Borsa: Mediaset ha chiuso in rialzo del 4,5% a 2,25 euro e la controllata spagnola in fase di fusione in aumento del 5% a quota 4,92. Piatta Vivendi a Parigi.