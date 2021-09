Mediobanca, aiuto a Nagel arriva da Bnp Paribas. Prestito del 4,3% di Generali

Mediobanca, aiuto a Nagel da Bnp. Prestito del 4,3% di Generali

Bnp intermediario per conto di Mediobanca. È la prima banca francese - si legge su Repubblica - con un pacchetto pari al 4,3% dei diritti di voto di Generali ad andare in soccorso a Nagel. Così facendo ha fatto salire la presa di Piazzetta Cuccia sul Leone dal 12,9 al 17,2%. Bnp Paribas, per conto di alcune importanti istituzioni finanziarie sue clienti (tra di loro si fa anche il nome di Axa), avrebbe organizzato quello che in gergo si chiama prestito titoli. Un prestito che servirà all’ad di Mediobanca Alberto Nagel ad avere munizioni nell’assemblea di aprile, quando voterà la lista del cda che il board del Leone sta stilando per rinnovare il management.

È abbastanza comune - prosegue Repubblica - presso le grandi assicurazioni e i fondi istituzionali di lungo termine avere nelle gestione di portafoglio e tra gli investimenti di lungo termine azioni di società assicurative, e Generali rispetto alle sue rivali europee è quella che ha uno dei rendimenti maggiori rispetto al dividendo; pertanto è l’investimento azionario ideale per garantire polizze assicurative o grandi patrimoni nel lungo periodo. Interpellata su chi le abbia prestato i titoli di Generali, Mediobanca si è trincerata dietro un “no comment”.