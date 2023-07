Mediobanca-Generali, scalata dei Del Vecchio. Mosse di Caltagirone e Benetton

Mediobanca-Generali, il secondo round. Il 20% che cambia tutto

La decisione dell'Ivass riapre la partita in Mediobanca e Generali. L'istituto che vigila sulle assicurazioni, infatti, ha dato il via libera a Delfin di salire oltre il 10% in Generali. La richiesta - si legge su Repubblica - era stata presentata il 17 aprile scorso. Dopo che Francesco Milleri aveva chiesto alla vigilanza di salire sopra la soglia. Circa due anni fa Del Vecchio insieme a Francesco Gaetano Caltagirone, alla famiglia Benetton e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino avevano sfidato la lista promossa e sostenuta in consiglio di amministrazione da Piazzetta Cuccia. la cordata però aveva perso, raccogliendo il 30% del capitale. Adesso si gioca il secondo round. Se Delfin decidesse di aumentare la sua partecipazione fino al 20%, gli equilibri potrebbero ribaltarsi.