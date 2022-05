Mediolanum, ad aprile volumi commerciali a 1,14 miliardi

Mediolanum, volumi commerciali a 1,14 miliardi

Banca Mediolanum ha chiuso aprile con volumi commerciali per complessivi 1,14 miliardi, per un totale che sale a 4,45 miliardi dall'inizio dell'anno. I nuovi finanziamenti erogati ad aprile sono ammontati a 297 milioni, quota che porta a 1,19 miliardi l'erogazione del 2022. “La raccolta netta - si legge nella nota della società - continua a distinguersi sul mercato per quantità e qualità, con 828 milioni nel mese e 3,2 miliardi da inizio anno; grazie anche al valido aiuto dei nostri esclusivi servizi di investimento automatico, sono confluiti in prodotti di risparmio gestito flussi per 541 milioni, nonostante persista un’elevata volatilità sui mercati azionari".

Il gruppo ha mostrato un approccio diversificato al mondo finanziario." Proseguiamo infatti nell’affiancare i clienti nei loro progetti e obiettivi di vita anche con l’erogazione di mutui e prestiti per 297 milioni ad aprile, e a proteggere la capacità di produrre reddito attraverso le polizze protezione”, ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum che ha concluso: “Sono convinto che l’abilità di Banca Mediolanum di soddisfare tutte le esigenze finanziarie dei clienti, e di gestirne le emozioni nei momenti più complessi, continuerà a riservarci un ruolo da protagonisti in tutti i settori in cui operiamo”.