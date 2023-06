Mediolanum, bomba di Massimo Doris: "La quota di Fininvest non è in vendita"

La rivelazione bomba di Massimo Doris sul futuro di Banca Mediolanum

La quota di Fininvest rimane lì dov'è. Interpellato da Milano Finanza, Massimo Doris ha raccontato il dietro le quinte del rapporto tra la sua famiglia e quella dei Berlusconi.

“Mio papà e Silvio si incontrarono per caso. Ennio si trovava a Portofino ed p lì che si sono incontrati per la prima volta”, spiega l’Amministratore delegato di Banca Mediolanum. “Si sono trovati fin da subito”, racconta, “e si sono fidati ciecamente l’uno dell’altro dall’inizio alla fine”.

“La stessa cosa riguarda la seconda generazione, le nostre famiglie sono ancora molto unite”, rassicura Doris sganciando, poi, una vera e propria bomba sul futuro finanziario di Banca Mediolanum.

“Inoltre, questa unione è stata nuovamente suggellata in una cena ad Arcore due settimane fa dove eravamo presenti un po’ tutti tra figli e familiari”, rivela Massimo Doris. “Sono convinto che con la scomparsa di Silvio il rapporto tra le due famiglie non cambierà. E posso confermare che la quota di Fininvest in Banca Mediolanum non è in vendita”, svela infine Doris, disinnescando ogni rumor su una possibile cessione da parte dei figli del Cavaliere.