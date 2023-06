Berlusconi, quanto costa mantenere le sue ville. La cifra che non ti aspetteresti mai

Ecco quanto costa mantenere le ville di Silvio Berlusconi. La cifra a sei zeri

Il patrimonio immobiliare dei Berlusconi nasconde un’amara verità. Come risulta dal bilancio del 2022 di Immobiliare Idra, la società che gestisce le maggiori proprietà della famiglia, ha un costo di gestione di ben 24 milioni di euro. Dalle carte, in possesso del Messaggero, risulta che a fronte di un patrimonio netto di Idra di 176 milioni, il valore totale degli immobili ammonta a 412 milioni.

Idra ha un debito verso soci (il defunto Berlusconi e i due figli grandi) di circa 76 milioni e un debito verso obbligazionisti di 178 milioni. Nei confronti del mondo bancario l’esposizione è limitata, 229.036 euro, mentre è significativa quella nei confronti dei fornitori: 4,8 milioni, in crescita di 748.997 euro rispetto ai 4,1 milioni dell’anno prima. I debiti verso i fornitori sono composti da fatture da pagare per 3 milioni e da fatture da ricevere per acquisti o servizi effettuati nell’esercizio per 1, 8 milioni, come riporta Il Mattino.