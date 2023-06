Mfe, via libera alla quotazione sulle Borse spagnole

Mediaset, al via la quotazione in Spagna delle azioni Mfe A

Le azioni Mfe categoria A, con un diritto di voto ciascuna, sono da oggi quotate sulle Borse Valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia.

La quotazione in Spagna, afferma una nota, "è l'ultima fase di una più ampia operazione volta all'integrazione strategica e operativa di Mfe e Mediaset España Comunicación, con la creazione di un gruppo paneuropeo nel settore dei media e dell’intrattenimento che, pur mantenendo la propria posizione di leadership nei mercati nazionali, acquisirà un migliore posizionamento competitivo e il potenziale per espandersi in alcuni Paesi europei".

Le principali fasi di questa operazione sono state l'Opas promossa da Mfe sul capitale di Mes, in virtù della quale Mfe è arrivata a detenere una partecipazione dell'82,9%; il conferimento da parte di Mef di gran parte delle attività a Grupo Audiovisual Mediaset España e la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mes in Mfe.