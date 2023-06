Pomeriggio di Rai 1, Caterina Balivo in pole position. Mentre Giorgino...

Per il Pomeriggio di Rai 1 Caterina Balivo in pole position





Il libro dei sogni come è stato ribattezzato ai piani alti della Rai, il famoso "libro dei palinsesti", è quasi pronto. Distratti solo dalla morte di Silvio Berlusconi che ha coinvolto emotivamente il paese e ha rivoluzionato i programmi, i vertici di Viale Mazzini stanno completando le "caselle" da coprire per la presentazione del 7 luglio a Rai Pubblicità. L'indicazione che arriva dall'ad Roberto Sergio, molto apprezzato nel suo primo mese di lavoro dalla politica e dai mercati per l'equilibrio, è quella di scegliere secondo "competenza" per coniugare "qualitel e auditel", ossia qualità dei programmi e share.

E dunque, come anticipa ad Affari un dirigente del "new deal meloniano", potrebbe essere Caterina Balivo la carta segreta per il pomeriggio di Rai 1. Balivo è vicinissima alla meta e solo un sorpasso al fotofinish della potentissima Nunzia De Girolamo sostenuta dall'amica Giorgia Meloni e con un marito Pd targato Elly Schlein (Francesco Boccia) potrebbe fermare Balivo. Corsa a due tra napoletane doc? Vera postazione cruciale per la narrazione del paese, sul pomeriggio della prima rete si sono giocate e si giocano molte fiches.

Ripercorriamo la storia delle ultime settimane. Inizialmente fu la Lega, sostenuta dal marketing rai, ad indicare Monica Setta, giornalista di lunga navigazione gia testata dal day time di successo a Rai 2 nel 2010 con "Il fatto del giorno" e da cinque anni a "Uno mattina in famiglia". La Lega puntava sulla Setta anche per la domenica nella fascia di Francesca Fialdini, giunta ormai al settimo programma Rai (tutti comunque dai buoni ascolti). Ma la Setta si è sfilata dichiarando proprio a noi di Affari la sua indisponibilità a prendere fasce subentrando a colleghe. "Più che acquisire spazi" dice "preferisco coltivare progetti".