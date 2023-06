Berlusconi, le ville vanno in vendita. Per la dimora di Cannes chiesti 12mln

La battuta di Berlusconi: "Mi dicono vai a casa, ma quale. Ne ho 20"

Silvio Berlusconi è morto solo da qualche giorno, ma già sono cominciate le manovre intorno al suo patrimonio. Se il futuro per quanto riguarda le sue società si conoscerà con l'apertura del testamento, per quanto riguarda invece i molteplici immobili sparsi per il mondo che appartenevano al Cavaliere, è già scattata l'operazione per fare cassa. Villa La Lampara - si legge sul Fatto Quotidiano - si trova in una delle zone più ambite di Cannes: rigorosamente vista mare, si estende su un terreno di 2.500 metri quadrati tra stanze da letto, cucine, tre garage, un appartamento per il custode di due vani con terrazzo e ancora piscina, spa e ha pure un bar. Per acquistarla servono 12 milioni di euro.